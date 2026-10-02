Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendi Youtube kanalında konuşan Terim, Galatasaray'ı şampiyonluk için favori olarak gösterdi.

''HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY''

Şampiyonluk favorisini açıklayan Fatih Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 6 haftanın sonunda liderlik koltuğunda averajla Amedspor oturuyor.

Diyarbakır ekibi 13 puan toplarken, Galatasaray da 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş 12 puanla 3. sırada bulunurken, Kocaelispor 12 puanla 4. basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe 10 puanla 6., Trabzonspor ise 10 puanla 7. sırada.