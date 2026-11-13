Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, bu kez restoranda yaşandığı öne sürülen ilginç bir olayla gündeme geldi. Bir restoranda yediği akşam yemeğinin ardından karşısına çıkan 83 bin TL'lik hesap için Terim'in tercih ettiği ödeme yöntemi dikkat çekti.

ÜÇ ADET GALATASARAY FORMASI İMZALADI

İddiaya göre Terim, yüksek tutarlı hesabı nakit ya da kredi kartıyla kapatmak yerine restoranın sahibi olan şefe üç adet imzalı Galatasaray forması verdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Terim'in restoran çalışanlarının yanında sarı-kırmızılı formaları imzaladığı görülüyor. 83 bin TL'lik hesap karşılığında verilen formalar, sosyal medyada da ilgi çekti.