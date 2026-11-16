Galatasaray USA Derneği’nin ev sahipliğinde New Jersey’de gerçekleştirilen geleneksel balo, çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Organizasyona katılan Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, gecede ilgi odağı oldu. TERİM OTURDU GÜVENLİK AYAKTA BEKLEDİ Süperhaber'in haberine göre, Geceden paylaşılan görüntülerde Fatih Terim’in davetlilerle birlikte masada oturduğu ve zaman zaman çevresindekileri selamladığı görüldü. Terim’in hemen arkasında ise siyah kıyafetlerinin üzerinde büyük harflerle “SECURITY” yazan iki güvenlik görevlisinin ayakta beklediği dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın masada oturduğu sırada da aynı noktada beklemeyi sürdüren görevlilerin görüntüleri, organizasyonun sosyal medyada öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

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