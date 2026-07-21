Fatih Terim, yaz tatilinin keyfini Bodrum'da çıkarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum'u tercih eden Terim, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda objektiflere yansıdı.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz ay evinin iskelesinde görüntülenen Terim, bu kez sevdikleriyle birlikte denizin tadını çıkarırken kameralara takıldı. Fatih Terim, eşi Fulya Terim, kızı Merve Çetin ve aile dostları oyuncu Demet Akbağ ile birlikte botla Bodrum koylarını gezdi.

Sıcak havanın etkisini gösterdiği yaz günlerinde denizin keyfini çıkaran Terim'in, yakınlarıyla birlikte sakin bir gün geçirdiği görüldü.

Bodrum'daki tatilini sürdüren ünlü teknik adam, daha önce de evinin iskelesinde görüntülenmişti.



