Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim, ev yaşantılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aile içinde yıllardır uygulanan bazı kurallar olduğunu ifade eden Terim; babalarına hitap şeklinin de bu kuralların başında geldiğini belirtti.

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN KURAL

YouTube'da yayın yapan KAFA TV'de Enis Arıkan'ın konuğu olan Buse Terim, aile hayatına ilişkin detayları paylaştı. Ablasıyla birlikte babaları Fatih Terim'e hiçbir zaman "sen" diliyle hitap etmediklerini belirten Buse Terim, aile içindeki hitap kurallarına ilişkin "Biz babama 'sen' diyemeyiz, 'siz' deriz. 'Baba naber, ne yapıyorsun?' falan olmuyor bizde... Çocukken ablamla alıştık, o günden beridir hala 'Babacığım nasılsınız, ne istersiniz?' deriz" diye konuştu.

Kuralların yalnızca hitapla sınırlı kalmadığına değinen terim, ev içindeki otorite dinamiklerinin fiziksel davranışlara da sirayet ettiğini söyledi. Aile içindeki disiplin algısına dikkat çeken Terim, "Fatih Terim'in yanında hala bacak bacak üstüne atamayız" diyerek babasının ev ortamındaki figürüne dikkat çekti.