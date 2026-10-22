Fatih Terim’in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. İş insanı Batu Son ile ilişkisini sosyal medyadan paylaşan Terim, bu kez Yalın konserinde sevgilisiyle yaşadığı romantik anları takipçilerine gösterdi.

SEVGİLİSİNE SARILARAK ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Batu Son ile mutlu birlikteliğini sürdüren Buse Terim, Yalın konserinde sevgilisine sıkıca sarılarak şarkılara eşlik etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Terim, fotoğraflarına “Seni bulup buralardan kaçarım” notunu ekledi.

Çiftin konserden paylaşılan romantik kareleri kısa sürede ilgi gördü.

“HAYATIMDA GÜZEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM”

Yeni ilişkisi hakkında daha önce açıklama yapan Buse Terim, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

“Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum.”