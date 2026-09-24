Trabzon deplasmanında alınan ağır yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk için sarı-kırmızılı camianın simge ismi Fatih Terim devreye girdi. Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Terim, eski öğrencisi ve meslektaşı olan Buruk'a destek vererek sarı-kırmızılı camiaya kenetlenme mesajı gönderdi.

"ONU NİYE SAYMIYORSUN' DESELER DE..."

Galatasaray'da başarının anahtarının kenetlenmek olduğunu vurgulayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için saymıyorum."

"BÖYLE YERLERDEN KALKACAKSIN"

Alınan mağlubiyetin ardından takımın hızla toparlanması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, kırılacak rekorların şahıslara değil kulübe ait olduğunu hatırlattı.

Sarı-kırmızılı ekibin pes etmemesi gerektiğini belirten Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olur. Rekor Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray..."

TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Türk futbolu ve Galatasaray tarihinde teknik adam olarak üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan ilk isim Fatih Terim olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin başında benzer bir başarı yakalayan Okan Buruk, bu sezon da Trendyol Süper Lig kupasını müzesine götürmesi halinde Türk futbol tarihinde üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör unvanını elde edecek.