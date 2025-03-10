Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli teknik adam, şampiyonluğun Galatasaray’ın hakkı olduğunu belirtirken, sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

TERİM: "GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

TRT Spor’a konuşan Fatih Terim, Galatasaray’a duyduğu özlemi dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray özlenmez mi... Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı."

Bu sözler, şampiyonluk yarışı devam ederken tarafsızlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI: "HAKEM YA İYİDİR YA KÖTÜ"

Son dönemde Türk futbolunun en çok tartışılan konularından biri olan yabancı hakem konusu hakkında da görüş bildiren Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!"

Bu açıklama, Türk futbolunda hakem performanslarının kalitesine vurgu yaparak, asıl önemli olanın hakemin adil ve yetkin olması gerektiğini savunduğunu gösterdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Fatih Terim’in "Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı" açıklaması, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada "Ligin bitmesine haftalar varken nasıl böyle bir açıklama yapılabilir?" ve "Bir teknik direktörün objektif olması gerekir" şeklinde eleştiriler yapıldı.

Terim’in açıklamalarının tamamı, bu akşam 18.30'da TRT Spor’da yayınlanacak. Özellikle şampiyonluk yarışı ve yabancı hakem tartışmaları konusundaki yorumlarının nasıl yankı bulacağı merakla bekleniyor.