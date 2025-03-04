Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’da büyük bir kriz yaşanıyor. Takımın futbolcularının üç aydır maaşlarını alamadığı iddia edilirken, yönetim içinde de ciddi bir çatlak oluştu.

FUTBOLCULAR YÖNETİME KARŞI AYAKLANDI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Shabab futbolcuları maaş ödemelerinin üç aydır yapılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Takım içinde huzursuzluğun giderek arttığı ve oyuncuların durumu protesto etmeye başladığı ifade ediliyor.

BAŞKAN ALMUNAJEM SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanan krizle ilgili kulüp başkanı Mohamad Almunajem’in sorulara yanıt vermediği ve basına herhangi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Yönetim kanadında da huzursuzluk olduğu, başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yöneticilerin istifalarını sunduğu öne sürüldü.

AL-SHABAB LİGDE 6. SIRADA

Suudi Arabistan Pro Lig’de geride kalan 23 haftada 39 puan toplayan Al-Shabab, şu anda 6. sırada yer alıyor. Fatih Terim yönetimindeki takımın, yaşanan mali sıkıntılardan nasıl etkileneceği merak konusu olurken, kriz ortamının takıma nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor.

Önümüzdeki günlerde yönetimin ve Fatih Terim’in bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği, kulüp içinde yaşanan kaosun nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

ZORLA GETİRME KARARI VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan davasında şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.