Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Al Shabab, Suudi Arabistan'daki derbide deplasmanda Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Dedelerinin desteklemek için Suudi Arabistan'a giden Buse Terim'in kızları Nil ve Naz da maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu.

"VE BÜYÜK BULUŞMA DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞTİ"

Buse Terim de kızları ve Ronaldo'nun yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından"Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Buse Terim'in kızları geçen ocak ayında Ronaldo ile bir araya gelme ihtimalini duyunca ağlamışt ve o anlar gündem oluştu.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına alan çift, geçen yıl tek celsede boşanmıştı.