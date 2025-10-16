2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Çekya Milli Takımı'da teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

Çekya'da takımın başına geçecek yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, adaylar arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia ediliyor.

AYLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Çek basınından Sport'un haberine göre; Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında ilk sıradaki isimlerden biri Fatih Terim...

Haberde, genel menajer Pavel Nedved'in Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla iletişime geçildiği ileri sürüldü. Haberlerde Fatih Terim için aylık 100 bin Euro gibi bir ücret düşünüldüğü yazıldı.