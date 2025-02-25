Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan'ın Bureyde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçta Al Shabab, 29. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Mehdi Abeid'in gölüyle beraberliği yakaladı. Al Shabab, Cristian Guanca'nın 88. dakikada ikinci kez ağları havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 36 puanla 6. yer aldı. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.