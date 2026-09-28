A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye ile İtalya arasında UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta bu akşam oynanacak maçın iki tarafın da galibiyete ihtiyaç duyması sebebiyle çok önemli olduğunu belirterek, İtalya Milli Takımı'nın zor bir dönemden geçmesinin, Dünya Kupası sonrasında yeniden başlamak isteyen ay-yıldızlılar için bir fırsat olabileceğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya'dan Fiorentina ve Milan gibi önde gelen kulüpleri de çalıştıran Terim, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçlar öncesinde İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İtalya arasında bugün oynanacak maça ilişkin görüşleri sorulan Terim, "Önemli bir maç çünkü İtalya'nın da Türkiye'nin de bir zafere ihtiyacı var. İtalya Milli Takımı'nın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz ama bu, Dünya Kupası'ndan sonra yeniden başlamak isteyen Türkiye için iyi bir fırsat olabilir." dedi.

Terim, A Milli Takım'ın Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi iki önemli isimden yoksun bir şekilde maça çıkılacağının hatırlatılması üzerine, "İkisi de kaliteli oyuncu ve yoklukları hissedilecek. Ancak Türkiye, Arda Güler gibi olağanüstü yeteneğe ve Can Uzun gibi gelecek vadeden bir oyuncuya sahip. Bu tür maçlar sorumluluk alma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Türkiye'den beklentisine dair, "En önemli olacak şey; sahada göstereceğimiz karakter olacak. İtalya'ya karşı oynarken, cesur ve zeki olmalısınız çünkü en ufak hatadan dahi yararlanabilecek deneyime sahip bir rakiple mücadele edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından nasıl bir Türkiye görecekleri sorusuna da şu yanıtı verdi: "Ülkemizin futbol kültürüne ve üst düzey oyuncular yetiştirebilecek yetenek havuzuna sahip olduğuna her zaman inandım. Ancak sonuç almak için istikrara, disipline ve doğru zihniyete ihtiyacımız var. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar güçlü ve zayıf yönlerimizi aynı zamanda da geliştirmemiz gereken yönleri ortaya koyuyor. Önemli olan; ders çıkarmak."

'RAKİBE RAĞMEN AYAKTA KALDI'

Fatih Terim, Türkiye'nin Fransa karşısında son maçta aldığı 1-0'lık yenilgiye ilişkin, "Milli takım, güçlü bir rakibe rağmen oyunda kalmayı başardı ve bazı maçlarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, fırsat yaratma becerisine de bakmak gerekiyor. Türkiye için önemli olan bir futbol kimliği oluşturmak. Sabır ve azim gerekiyor." yorumunu yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da iyi tanıdığını ve kendisini hem oyuncu hem teknik adam olarak takip ettiğini dile getiren Terim, "Futboldan anlayan, oyunu iyi okuyan ve kendi fikirleri olan bir teknik adam. Dünya Kupası'ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, federasyonun ona duyduğu güveni ve yaptığı işin bir sonucudur. Bir takımın belirli bir oyun tarzını bulması zaman aldığı için her zaman istikrardan yana oldum. Birkaç yıl önce UEFA Uluslar C Ligi'nde olduğumuzu düşünürsek, o ve takım tebrikleri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

'İTALYA'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR'

İtalya'nın üst üste 3 Dünya Kupası'nda yer alamamasına ilişkin görüşleri sorulan Terim, şunları söyledi:

"Samimi olmak gerekirse böyle bir şeyi beklemiyordum çünkü İtalya bu kupayı çok kazandı ve dünya futbol tarihine iz bıraktı. İtalya'nın katılamaması büyük hayal kırıklığıydı. Üst üst 3 kez katılamamak, üzerinde çok ciddi düşünmeyi gerektiriyor."

Bu sürede, İtalya'nın milli takım düzeyinde 2021'de oynanan Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını, Atalanta'nın 2024'te UEFA Avrupa Ligi'ni, 2022'de Roma'nın UEFA Konferans Ligi'ni kazandığını hatırlatan Terim, İtalya'nın halen büyük potansiyeli olduğunu ancak, genç takımlarının, genç oyunculara sunulan imkanlarının, kulüplerin transfer politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Terim, İtalya'nın taktiksel açıdan bir okul gibi olduğunu belirterek, "Ancak futbol sürekli gelişiyor ve bugün sadece taktiklere, savunma organizasyonuna veya geçmiş başarılara dayanarak hayatta kalamazsınız. Tüm yönlerin geliştirilmesi gerekiyor. İtalya'nın zamana ve yeniden yapılanma için yeterli bir plana ihtiyacı var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası'na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden keşfetmesini sağlamak." şeklinde konuştu.

Roberto Mancini'nin önemli ve daha önce İtalya'yı Avrupa Şampiyonu yapan bir teknik adam olduğuna işaret eden Fatih Terim, "İtalya'nın oynadığı futbol, ​​oyuncuların öz güveni ve elde ettikleri yenilmezlik serisi gerçekten dikkat çekiciydi. Elbette, dönüşü tüm sorunları çözmeyecek. Önünde büyük bir sorumluluk var, ancak aynı zamanda başarılı olmak için gereken deneyime de sahip." dedi.

Terim, İtalya Milli Takımı'nda en çok; kaleci Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Federico Di Marco ve genç yetenek Pio Esposito'yu beğendiğini sözlerine ekledi.