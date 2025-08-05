Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

Transfermarkt'ın haberine göre; 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak.

İddiaya göre tecrübeli teknik adam yeni takımı ile görüşme yapmak için Dubai'ye gidecek.

Al Shabab'da 1 sezon çalışan Fatih Terim’e ‘Halil İbrahim’ türküsü ile veda edilmişti.

Fatih Terim için veda klibi paylaşan Suudi Arabistan ekibi 'Halil İbrahim' türküsünü kullandı. Söz konusu paylaşımda ise şu sözler sarf edildi;

"Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi.

İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler.

Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın!"