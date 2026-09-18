Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında yayınladığı son videoda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Rafael Leao gibi yıldız isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Terim, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in olağanüstü bir santrfor olduğunu vurgulayarak, "Ben daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci de olur dördüncü de. Dünyanın en iyi 9 numaraları arasında. Olağanüstü esnek bir vücuda sahip. O boya o fiziğe rağmen, röveşatayla gol atmak, uzun adımlarla daha önce müdahale ediyor, başka tip bir oyuncu" dedi.

OSIMHEN'E DİKKAT ÇEKEN UYARI

Terim, Osimhen'in mücadele gücüne dikkat çekerek, "Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam! Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor" ifadelerini kullandı.

Efsane teknik adam, Osimhen'in farklı bir oyuncu olduğunu belirterek, "Victor Osimhen bambaşka bir oyuncu; yani başka bir tip oyuncu. Yeter ki gereksiz sinirlenmesin, gereksiz stres yapmasın" diye konuştu.

ICARDİ VE LEAO HAKKINDA DA KONUŞTU

Terim, Mauro Icardi için ise, "Mauro Icardi... Konuşmaya gerek var mı? Bu kadar beyni çalışan, bu kadar teknik, bu kadar zeki, bir sonraki pozisyona herkesi hazırlayan... Golcülük ayrı meziyet ama bir de futbolcu. Kendi dahil herkese pozisyon hazırlayan oyuncu" ifadelerini kullandı.

Rafael Leao hakkında da konuşan Terim, "Rafael Leao'nun olağanüstü bir çabukluğu ve sürati var. Adam eksiltiyor, kuvveti var. Ben olsam; iyi veya kötü hep oynatacağım adam olur" dedi.