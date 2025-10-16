Fatih Ürek dün sabah evinde aniden fenalaştı. Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Sağlık ekipleri eve ulaştığında Ürek'in bilincinin açık olduğu ancak kısa süre sonra kalbinin durduğu öğrenildi.

Dün hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 dakikalık müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız."

Geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için yıllar önce mide ameliyatı olmuştu.

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili bugün Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'ndan da açıklama geldi.

"ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikayesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masajı geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş.Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatıyor diye düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır.Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı.Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" dedi.

"Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim."

Yazıcıoğlu, bir gazetecinin "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde."

"İKİ GÜN ÖNCE EVİNE BİR ÇALIŞAN ALDI"

Öte yandan sunucu Hakan Ural canlı yayında Fatih Ürek ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ural, "Çok titizmiş Fatih Ürek, evde çalışanı yok. İki gün önce evine bir çalışan alıyor. Kalp krizi geçirdiği zaman o çalışanın evde olması muazzam lehine oluyor ve şoföre haber veriyor. Şoför aynı anda ambulansı arıyor ve doktorunu çağırıyor. Bu arada önce bir terleme geliyor camları açın diyor. Sonra bir üşüme ve titreme geliyor. Doktoru o şekilde çağırdığı için kalp masajını sağlıklı yapabiliyor. Doktoru kalbinde bir problem yok diyor. Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar. Çalışanı, karar verip iki gün önce almasaydı işe evde kendi kendine düşecekti" demişti.