Fatih Ürek'in vefatının ardından gündeme gelen miras ve mal varlığı iddialarıyla ilgili ailesinden ilk kapsamlı açıklama geldi. Ablası Selvi Ürek, kamuoyunda konuşulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sanatçının vasiyetini yerine getireceklerini açıkladı.

''TAKILARIN BİR KISMI SATILDI'

Ortaya atılan "mücevherler, kürkler, evler ve paralar çalındı" iddialarına ablası Selvi Ürek şu cümlelerle yanıt verdi:

"Daha hastayken asılsız haberler çıktı. 'Mücevherler, kürkler, evler ve paralar çalındı' diye haberler çıktı ama öyle bir şey yok. Takıları vardı, bir kısmı satıldı. Bir kısmını hatıra olarak aldık."

"HEPSİNİ SATACAĞIZ"

Fatih Ürek'in gardırobundaki birçok parçanın maddi değer taşıdığını belirten Selvi Ürek, "Ayakkabıları ve kıyafetleri var, hepsi para edecek kıyafetler. Kıyafete para yatırıyordu. Hepsini satacağız" dedi.

''EĞİTİME BAĞIŞLAYACAĞIZ''

Ürek, sanatçının vasiyeti doğrultusunda kürkler, ayakkabılar ve diğer kişisel eşyaların satışından elde edilecek gelirin eğitime bağışlanacağını da sözlerine ekledi:

''Kürklerini de satacağız, ayakkabılarını satacağız. Hepsini satıp eğitime bağışlayacağız. ''

''BORÇLARI VARDI''

Fatih Ürek'in borçlarıyla ilgili ise ablası ''O kadar çok maddi birikimi yokmuş. Sadece hayat poliçeleri yaptırmış. Borçları vardı, kredi kartları ve avansları. Tabii hastalanınca o avansları iade etmek durumunda kaldık. Kendi öz kaynaklarını borçları ödedi. '' cümlelerini belirtti.

''MİRAS HAKTIR''

Bodrum'daki lüks evinin satılmasıyla ilgili de konuşan Ürek'in ablası, ''Miras haktır.'' diye belirtti.