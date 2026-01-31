Fatih Ürek, katıldığı son televizyon programlarından birinde vasiyetine dair soruları yanıtlarken, maddi birikiminden ziyade bırakacağı mirasın niteliğine odaklanmıştı. Çocuklara olan sevgisiyle bilinen sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Kendi adıma bir vakıf istiyorum, bir hayır olsun."

"MEZARIMA GELMESİNİ İSTEMEDİĞİM İNSANLAR"

Ürek, aynı röportajda hayatı boyunca yaşadığı hayal kırıklıklarına da değinmiş ve samimi bir sitemde bulunmuştu. "Salaklık derecesinde safım" diyerek kendini eleştiren sanatçı, vefatının ardından bazı kişilerin cenazesine gelmesini istemediğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Camiadan değil ama benim gönlümü çok kıran insanlar var. Mezarıma gelmesini istemeyeceğim kişiler diyebilirim."

Fatih Ürek, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yaklaşık 3,5 ay (107 gün) süren bu süreçte sevenlerinden dua isteyen sanatçının bedeni, 31 Ocak 2026 itibarıyla bu savaşa yenik düştü.

Vefatının ardından sanatçının vasiyetinde belirttiği "vakıf ve okul" projesinin, ailesi veya yakın dostları tarafından hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu. Sosyal medyada birçok hayranı, "Diva'nın hayali yarım kalmamalı, o okul mutlaka açılmalı" paylaşımlarıyla yetkililere sesleniyor.