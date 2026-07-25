15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun bir tedavi süreci atlatan Fatih Ürek, 30 Ocak’ta 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının acı haberini menajeri Mert Siliv duyurmuş, Ürek sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet hayatından pek çok önemli isim katılırken, ünlü sanatçının ailesi tabutunun başında zor anlar yaşamıştı.

Vefatın ardından gözler ünlü isimden geriye kalan mirasa çevrilmişti. Ablası Selvi Ürek, aile olarak sanatçının mal varlığıyla ilgili izleyecekleri harita hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YILLAR ÖNCE DİLE GETİRDİĞİ İSTEĞİ

Ürek’in vefatı, iki yıl önce konuk olduğu bir televizyon yapımında paylaştığı vasiyetini yeniden gündeme taşıdı. Ünlü sanatçı o dönem yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba?"

Sanatçının ölümünden sonra miras paylaşımı ve vasiyet konularında aile içerisinde anlaşmazlıklar yaşandığı yönündeki iddialar ortaya atıldı.

"FATİH'İN MAL VARLIĞI SADECE KIYAFETLERİ"

Gündeme oturan miras tartışmalarına dair bir programa katılarak net açıklamalarda bulunan Selvi Ürek, kardeşler arasındaki vasilik sürecine ve değerli eşyalara dair şöyle konuştu:

"Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik. Değerli eşyaları ona emanet ettik. Fatih vefat ettikten sonra onlar bize teslim edildi."

"BORÇLARI ÇOKTU"

Ablası Selvi Ürek, iddia edilen devasa servet söylentilerini yalanlayarak borçların nasıl kapatıldığını şu sözlerle özetledi:

"Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı."

"ÇOK BÜYÜK BİR PARAMIZ YOK"

Fatih Ürek'in en büyük hayali olan okul projesine ilişkin ise Selvi Ürek, "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok" diyerek sürecin sanıldığı gibi ilerlemediğini ifade etti.