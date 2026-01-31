Şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirince hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran 59 yaşındaki şarkıcı, müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Tedavisi 107 gündür yoğun bakımda devam eden Ürek'ten dün akşam acı haber geldi. Doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Şarkıcının menajeri Mert Siliv tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Kendine özgü tarzı ve neşesiyle milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Ürek’' kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Ürek, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçının vefatının ardından işletmeci İzzet Çapa'nın X hesabından yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI"

Çapa, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da ancak size yakışırdı" ifadelerini kullandı.

Acı haberi alır almaz hastaneye koşan fenomen Selin Ciğerci de "Çok erken bir ölüm oldu… Allah herkese hayırlı aileler nasip etsin" açıklamasını yapmıştı.