Fatih, Kennedy Caddesi'nde hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, Avrasya Tüneli istikametinde yol trafiğe kapatıldı.

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