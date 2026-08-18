Fatih, Kennedy Caddesi'nde hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, Avrasya Tüneli istikametinde yol trafiğe kapatıldı.
Fatih, Kennedy Caddesi'nde hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, Avrasya Tüneli istikametinde yol trafiğe kapatıldı.
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