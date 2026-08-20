İstanbul Fatih'te henüz bilinmeyen bir nedenle midye satıcısı ile dükkâna gelen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Kavga sırasında şüpheli, midyeciye bıçakla saldırdı. Ağabeyini korumak için araya giren satıcının kız kardeşi de bıçakla yaralandı.

MARKETE SAKLANDI

Olayın ardından şüpheli, kaçarak yakındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.