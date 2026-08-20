Fatih'te sokak satıcısıyla çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya ve bir kadının yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile sokakta midye satan kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede şiddet sınırlarını aştı ve bıçaklı kavga başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşi, şüphelinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

MARKETTE SIKIŞTI

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekilerin tepkisinden çekinerek bir markete sığındı. Market sahibi kepengi kapattığında şüpheli içeride mahsur kaldı.

Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri durumu fark etti ve müdahale etti. Şüpheli, marketten çıkarılarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.