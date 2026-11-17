İstanbul Fatih'te bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese 2 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramalarda metamfetaminin yanı sıra bir hassas terazi ve 66 bin 100 lira bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 4 milyon 425 bin lira olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.