İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu haplar ile sahte pasaport, kimlik ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi. İki operasyonda toplam iki şüpheli gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal suçuna yönelik çalışmasında, Hırkai Şerif Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 27 Kasım'da adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 83 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 196 sahte pasaport ve başkaları adına düzenlenmiş 30 sahte kimlik ele geçirildi. Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İKAMET BELGELERİ FARKLI İLLERE GÖNDERİLMİŞ

Ekiplerin resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik çalışmasında ise Saraç İshak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, başkalarına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte ikamet izin belgeleri düzenlendiği belirlendi. Belgelerin farklı illerde yaşayan yabancı uyruklu kişilere gönderildiği tespit edildi.

Aynı gün iş yerine düzenlenen operasyonda, 27 zarf içinde başkaları adına düzenlenmiş 36 sahte ikamet izin belgesi bulundu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi C.C. (46), emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.