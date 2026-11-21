İstanbul'un Fatih ilçesinde, yol kenarına tuvaletini yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, duruma tepki gösteren bölge esnafı tarafından darbedildi.
Darp anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, yol kenarına tuvaletini yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, duruma tepki gösteren bölge esnafı tarafından darbedildi.
Darp anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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