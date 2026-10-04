Borsadan 2,2 milyar TL aldığı yönündeki haberlerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya'nın 776 günlük bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirdiğini öne sürdü. Siyasiler ise "istisnai memuriyet" statüsündeki bu kadrolar üzerinden sınavsız biçimde kamuya personel kazandırıldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Fon skandalında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya'nın bakanlığı sırasında yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiğini ileri sürdü.

"60'A YAKIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRDİ"

Karagöz, söz konusu değişikliklerin gerekçesine ilişkin "geçimsizlik" ifadesini kullanırken, Kaya'nın görev yaptığı döneme ilişkin şunları söyledi:

"Bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine geçimsizlik diyelim."

Karagöz ayrıca TERA yöneticisi Erdin Özel ile Kaya arasında bağlantı bulunduğunu ileri sürerek Özel'in bir program sırasında Cumhurbaşkanı'nı karşılayan ya da uğurlayan heyete dahil edilmek istendiğini iddia etti.

"776 GÜNDE TOPLAM 60 ÖZEL KALEM"

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör de iddiayı gündemine taşıdı.

Kaya'nın bakanlık görevinin 776 gün sürdüğünü belirten Güngör, bu süre içerisinde 60 özel kalem müdürünün değiştirildiğini öne sürerek söz konusu kadroların statüsüne dikkat çekti.

Güngör, "Sayın Fatma Betül'ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş. 'Ne var bunda?' demeyin. Çünkü özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu uyum sağlanamamış, değiştirilmiş olayı değil" ifadelerini kullandı.

"NEREDE KUL HAKKI, EMEK, LİYAKAT?"

Güngör, iddiaları KPSS'ye hazırlanarak kamuya girmeye çalışan gençler üzerinden de eleştirdi.

"Yüzlerce öğrencim memur olabilmek için sınav stresi altında yıllarını veriyor. Milyonlarca genç KPSS'ye hazırlanıyor" diyen Güngör, açıklamasını "Araştırdıkça daha neler çıkacak, kim bilir... Vah ki ne vah! Nerede kul hakkı, emek, liyakat, ahlak. Yazık..." sözleriyle sürdürdü.

İSTİSNAİ MEMURİYET TARTIŞMASI

Tartışmanın odağına ise özel kalem müdürlüklerinin "istisnai memuriyet" statüsünde bulunması yerleşti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan da iddialara ilişkin açıklamasında, özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda KPSS gibi sınav şartlarının aranmadığını savundu.

Erimhan, "Haber doğru ise bunun sebebi şu: Özel Kalem Müdürlüğü kadroları 'istisnai memuriyet' olarak kabul edilir. Bu kadrolara yapılan atamalarda KPSS, mülakat veya belirli sınav şartları aranmaz; atamalar doğrudan Bakan'ın takdiriyle açıktan yapılabilir" dedi.

Erimhan ayrıca bu şekilde atanan kişilerin daha sonra başka kamu kadrolarına geçirilebildiğini ileri sürerek uygulamaya sert tepki gösterdi.

"FETÖ'DEN NE FARKI VAR BUNUN?"

Erimhan, iddiaların doğru olması halinde uygulamanın kamuya personel alımında liyakat tartışması yaratacağını savunarak, "Sınav sorularını cemaat mensuplarına veren FETÖ'den ne farkı var bunun?" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın bakanlığı sırasında 60 kişinin bu yöntemle kalıcı kamu kadrolarına geçirildiği yönündeki iddia ise şu aşamada aktarılan açıklamalara dayanıyor. Söz konusu kişilerin tamamının özel kalem müdürlüğünden başka kamu kadrolarına geçirildiğine ilişkin resmi bir belge veya Fatma Betül Sayan Kaya'nın iddialara ilişkin yanıtı paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.