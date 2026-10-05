Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yaptığı işlemler gündeme gelmişti.

AKP'li Kaya'nın 63,4 milyon lira yatırıp yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar lira çektiğini, eşi İlyas Kaya’nın ise yaklaşık 99,7 milyon lira yatırıp 826 milyon lira çektiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

"DEDEDEN TOPRAKLAR KALDI"

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Hadi Özışık, Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özışık, Kaya’nın kendisine ailesinden kalan taşınmazlardan söz ettiğini belirterek, “Fatma Betül Sayan Kaya dededen kalma toprak sahibi. Yani Doğu Beyazıt’ın neredeyse tamamı dedesinden kalma. Kadın bunu bana söyledi” ifadelerini kullandı. Özışık, Kaya’nın kim tarafından yönlendirildiği ve amacının ne olduğu konusunda da konuştuklarını ancak bu görüşmenin ayrıntılarını açıklamayacağını söyledi.

"ALLAH RIZASI İÇİN HABER YAPMA"

Özışık, Kaya ile yaptığı telefon görüşmesini kamuoyuna aktarması halinde çok sayıda medya kuruluşunda haber olacağını belirterek, “Konuşmayı anlatsam bütün TV ve gazetelerde manşet olurum. Ama bana ‘Allah rızası için haber yapma, off-the-record kalsın’ dedi. 3 kuruşluk reyting ve tık uğruna kul hakkına giremem. Gazetecilik vicdan gerektirir” dedi.

"AĞLAMA SESLERİNİ DUYUYORUM"

Görüşme sırasında Kaya’nın durumuna ilişkin de konuşan Özışık, “Bir kere şunu söyleyeyim: İnanılmaz demoralize, çökmüş durumda” ifadelerini kullandı. Özışık, telefon görüşmesi sırasında Kaya’nın ağladığını ve çocuklarının da yanında olduğunu belirterek, “O burada ağlıyor. İki tane çocuğu da arkadan… Ağlama seslerini duyuyorum. ‘Kötüyüm’ ifadesini zaten kullanıyor” diye konuştu.