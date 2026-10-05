Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçmasıyla başlayan 'fon krizi', SPK tarafından 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı alınmasına neden olmuş, haftalardır devam eden soruşturmalarda 300'e yakın isim gözaltına alınmıştı.



Portföy şirketlerinin yöneticilerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ancak kısa süre sonra serbest bırakılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, kamuoyundaki tepkilerin ardından 1 Ekim'de yeniden yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Fon soruşturmasının kilit ismi olarak değerlendirilen Özel, 2,2 milyar TL'lik fon vurgununun ifşa olmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya olan yakınlığı ile bilinirken, Sözcü muhabiri İsmail Saymaz, Kaya'nın hisselerde yaşanacak yükselişin haberini önceden Özel'den almış olmasının muhtemel olduğunu iddia etmişti.



Yıldıray Oğur, bugün Karar'da yayınlanan köşesinde iki isim arasındaki ilk somut bağlantıyı gözler önüne serdi.



Tera Portföy'ün milyarlarca liralık işlemlerini yöneten ve Kaya'nın 2,2 milyar TL kazandığı 'Özata Denizcilik' hisselerindeki manipülatif alım-satım hareketlerinin talimatını veren Özel, 8 Nisan 2026'da düzenlenen 'Dünya Romanlar Günü' etkinliğinde, Kaya'nın hemen yanında oturmuş.





Resmi bir sıfatı bulunmamasına rağmen AKP Genel Merkezi'nde de sık sık görülen ve pahalı otomobillerini Kaya'nın kullanımına tahsis ettiği iddia edilen Özel hakkında Yıldıray Oğur'un yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

Fon skandalının patlak vermesinden sadece altı ay öncesine gidelim.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne.

Gün vesilesiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Roman toplumundan temsilcilerin katıldığı bir program yapıldı.

Programa İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte programı organize eden AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, hala herkese açık olan Instagram hesabında o günle ilgili bir video ve fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflara biraz daha dikkatli bakalım.

Kaya’nın bütün program boyunca hemen yanında oturan kişiyi tanıdınız mı?

Evet

6 ay sonra Tera soruşturmasında ikinci kez gözaltına alındığında elleri kelepçeli fotoğrafları servis edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den başkası değil.



Peki neden Türkiye’nin en büyük portföy şirketi olan Tera Portföy Yönetim Kurulu başkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın AK Parti İstanbul il başkanlığındaki Roman Günü programında hemen yanı başında oturuyordu?

Hangi titre?

Neden bu kadar iş ve zenginlik içinde hala AK Parti’de ikincil diyebileceğimiz bir görev yapıyordu?

Bir genel başkan yardımcısının yanında dolaşıyordu?

Peki, ne olmuştu da 6 ay önce AK Parti protokolünde oturan biri, elleri kelepçeli olarak tutuklanmıştı?

Niye o kelepçelenip tutuklandı da, altı ay öncesine kadar yardımcısı gibi yanında dolaştığı Fatma Betül Sayan Kaya’ya şu ana kadar savcılar tek bir soru bile soramadı?

Erdin Özel’in tuhaf hikayesinin en başı için 2004 yılında Esenboğa Havalimanı’na uçalım."











