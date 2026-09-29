AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ortaya çıkmış, Kaya skandalın ardından AKP'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.



Ekonomim'in haberine göre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade etti.





YENİ PARTİ'DEN TEPKİ: İKİ KATINI ÖDEMESİ GEREKİR



TBMM'de konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kaya çiftinin elde ettikleri kazancı iade ederek suçlamalardan kurtulmayı amaçladığını ancak mevzuat gereği elde edilen menfaatin iki katının ödenmesinin şart olduğunu söyledi.



Günaydın, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar TL'yi Hazine'ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmi itirafıdır! Deşifre etmeseydik milletin milyarlarını çıtır çıtır yiyeceklerdi. Ancak yağma yok, kanun açık:



- SPK'nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı?



- SPK 107/3'e göre elde edilen menfaatin kendisi değil, İKİ KATI ödenmek zorunda!

- Ödeme yapmak, SPK 106. maddeden (Bilgi Suistimali) yargılanmayı durdurmaz; o maddede etkin pişmanlık geçmez!

- Telefonları incelenerek neden irtibatları sorgulanmıyor?

O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak.

Ayrıca 2,2 milyar TL bugün bankaya konduğunda mevduat faiziyle vergiler düşüldükten sonra bile saatte net 87 bin TL, günde net 2 milyon 88 bin TL para getirir.

Yakalanınca ana parayı bırakıp kaçmak yok, yargı önünde hesap vermek zorundasınız!"





