Fon skandalında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu döneme ilişkin iddia, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’den geldi.

"60’A YAKIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRDİ"

Karagöz, Kaya’nın bakanlığı döneminde "geçimsizlik" gerekçesiyle 60’a yakın özel kalem müdürünün değiştirildiğini öne sürdü.

Karagöz, Kaya’nın eğitim ve kariyer geçmişine de değinerek, "Erdin Özel (TERA yöneticisi), tutuklu değil mi? Evet. Bu şahıs, Fatma Betül Hanım tarafından havalimanına getirilmek suretiyle Cumhurbaşkanı'nı ya karşılamaya ya da uğurlamaya dahil edilmek istenmiş. Neden böyle oldun? Görevden alınacağını duyduktan sonra da ailesi dahil olmak üzere pek çok insanı bir araya, yani araya sokarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışarak aracılar koymuş ve bugün birisi anlattı. Bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine geçimsizlik diyelim. Şu açıdan bakıyorum biraz da; yabancı dili var, birkaç tane lisans bitirmiş. Bilkent Elektronikten mezun oluyor. 2 yıl Amerika’da yüksek lisans yapıyor. Cerrahpaşa’da tıp okuyor. Mühendislik var, 2 yıl master var. Bu arada aktif siyasete giriyor. Bu yandan evlilik var, bir de 2 çocuk var. Böyle de bir kariyer yani. Her yıl bir tane diploma almış neredeyse. Bu kadar kariyere sahip olan bir insan açısından da hazin de bir tablo" dedi.

GÜNGÖR: "NEREDE KUL HAKKI, EMEK, LİYAKAT"

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör de Kaya’nın bakanlığı döneminde özel kalem müdürü değişikliklerine ilişkin iddiayı değerlendirdi. Güngör, "Sayın Fatma Betül’ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş. ‘Ne var bunda?’ demeyin. Çünkü özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu uyum sağlanamamış, değiştirilmiş olayı değil" ifadelerini kullandı.

Güngör, açıklamasının devamında kamu görevlerine ilişkin liyakat vurgusu yaparak, "Yüzlerce öğrencim memur olabilmek için sınav stresi altında yıllarını veriyor. Milyonlarca genç KPSS’ye hazırlanıyor; bir o kadarı da eğitimde ve istihdamda yer bulamadığı için ‘NEET gençlik’ dediğimiz kitlenin içinde umutsuzca bekliyor. Araştırdıkça daha neler çıkacak, kim bilir... Vah ki ne vah! Nerede kul hakkı, emek, liyakat, ahlak. Yazık..." dedi.

ERİMHAN: "FETÖ'DEN NE FARKI VAR BUNUN?"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan ise özel kalem müdürlüğü kadrolarının "istisnai memuriyet" kapsamında olduğunu belirterek, bu kadrolara atamalarda KPSS, mülakat veya belirli sınav şartlarının aranmadığını savundu. Erimhan, "Haber doğru ise bunun sebebi şu: Özel Kalem Müdürlüğü kadroları ‘istisnai memuriyet’ olarak kabul edilir. Bu kadrolara yapılan atamalarda KPSS, mülakat veya belirli sınav şartları aranmaz; atamalar doğrudan Bakan’ın takdiriyle açıktan yapılabilir. İstisnai kadroya atanan kişiler, kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra sınav şartı aranmaksızın diğer düz memurluk, mühendislik veya uzmanlık gibi kalıcı kamu kadrolarına naklen geçiş hakkı elde ederler. Sınav sorularını cemaat mensuplarına veren FETÖ’den ne farkı var bunun?" ifadelerini kullandı.