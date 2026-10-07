Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon skandalına adı karıştıktan sonra AKP'den dikkat çeken bir adım geldi. Kaya, AKP'den ihraç edildi.

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı canlı yayında Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen süreci değerlendirdi.

İnan, Kaya’nın AKP ile üyelik bağının kalmadığını belirterek, “Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir” ifadelerini kullandı.

Kaya, fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından eylül ayında AKP’deki görevlerinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da istifa talebini kabul etmişti.

“GERİ KALAN KONU HUKUKİ BİR KONUDUR”

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasının yargının görev alanında olduğunu belirten İnan, Kaya hakkında kendisinin değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

İnan, “Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz” dedi.

KAYA VE EŞİ İFADE VERDİ

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında bugün “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemin ardından çift adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında Kaya ve eşinin mal varlıkları hakkında daha önce dondurma kararı alınmış, çiftin SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunduğu bildirilmişti.

İNAN: YARGI KARAR VERECEK

İnan, açıklamasında soruşturmanın siyasi tartışmaların dışında hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğine işaret ederken, nihai kararın yargı tarafından verileceğini vurguladı. Soruşturmanın sonucunun, yürütülen adli işlemler ve ortaya çıkacak deliller doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.