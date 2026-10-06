8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra programın organizasyonunu gerçekleştiren AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Kaya, program sırasında çekilen video ve fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. FOTOĞRAFI HESABINDAN SİLDİ Kaya'nın paylaşımları arasında yer alan fotoğraflarda, program boyunca hemen yanında oturan kişinin Tera soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel olduğu görüldü. Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Erdin Özel ile birlikte yer aldığı söz konusu fotoğrafı daha sonra Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı. 2 MİLYAR LİRALIK VURGUN Öte yandan, 2 milyar liranın üzerindeki vurgun iddialarının bulunduğu soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın henüz ifadesinin dahi alınmamış olması kamuoyunda tartışma konusu oldu.

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