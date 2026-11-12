Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri Cezaevi'ndeki yaşamına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre Kaya, tek kişilik koğuşta kalırken aynı blokta bulunan kadın hükümlülerin protesto sloganlarından rahatsızlık duydu.

İlk avukat görüşmesinde çocuklarından söz ederek ağladığı öne sürülen Kaya'nın, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı aktarıldı.

SİLİVRİ'DE TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

“Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddialarıyla tutuklanan Kaya, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun C Blok bölümünde kalıyor.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğu blokta Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi isimler de bulunuyor.

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde, tek kişilik bir koğuşta kaldığı öğrenildi.

Kendisine ait avluya açılan koğuşun avlusunun sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık tutulduğu belirtildi.

Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği de aktarıldı.

KADIN HÜKÜMLÜLERİN PROTESTO SLOGANLARINDAN RAHATSIZ OLDU

Aynı blokta kalan bazı kadın hükümlülerin protesto amacıyla slogan attığı ve koğuş kapılarına vurduğu belirtildi. Kaya'nın bu protestolardan rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaya'nın avukat görüşmelerinde özel önlemler alındığı da aktarıldı. Avukatların tanıklıklarına dayandırılan bilgilere göre Kaya, ilk görüşmesini C1 kabininde yaptı.

Görüşme sırasında C2 kabinine başka kimsenin alınmadığı, bir cezaevi görevlisinin kapı dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği belirtildi.

Tanıkların anlatımına göre Kaya, ilk görüşmesinde “İki çocuğum var” diyerek ağladı. Yakın kabinlerden birinde bulunan tutuklu

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

MEHMET AKİF ERSOY İLE SELAMLAŞTI

Kaya'nın cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile karşılaştığı ve selamlaştığı aktarıldı. Ersoy'un Kaya'ya “Geçmiş olsun” dediği belirtildi.

BABASI VE KARDEŞİ AVUKAT OLARAK ZİYARET ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan'ın üstlendiği öğrenildi.

Ramazan Sayan'ın kızını cezaevinde ziyaret ettiği, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle görüşmeye gittiği kaydedildi.

Kaya'nın babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini ise kabul etmediği aktarıldı.