YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın fon işlemlerine ilişkin iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

4 AYDA 1 MİLYAR 344 MİLYON LİRA KAZANDI

Emre, Kaya'nın 8 Nisan'da 255 liradan 250 bin adet ÖZATA hissesi aldığını, bu işlem için 63 milyon 359 bin lira yatırdığını ve hisseleri eylül ayında 4 bin 482 liradan sattığını öne sürdü. Emre, bu işlemler sonucunda 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekildiğini iddia etti.

EŞİ İÇİN DE AYNI İDDİA

YENİ Partili Emre, aynı şekilde İlyas Kaya'nın da 255 liradan 150 bin adet hisse aldığını ve hisseleri 4 bin 482 liradan sattığını öne sürdü. İlyas Kaya'nın söz konusu işlemlerde 99 milyon 687 bin lira yatırdığını ve 826 milyon lira çektiğini iddia eden Emre, işlemlerin ÖZATA hissesinin yanı sıra daha az miktarda olmak üzere iki farklı hissede de gerçekleştirildiğini söyledi.

Emre, işlemlerin 8 Nisan'da başladığını belirterek, satışların 16 Eylül'den önce, eylül ayı içerisinde 4-5 ayrı işlemle gerçekleştirildiğini savundu. Emre ayrıca, paraların aktarıldığı hesaplardan 4'ünün Türkiye uzantılı, birinin ise Türkiye dışı uzantılı olduğunu öne sürdü.

“DOĞRUYSA İSTİFA ETSİN”

AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Kaya'ya yönelik istifa çağrısında bulundu. “İddialar çok vahim” diyen Tayyar, “Eğer doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun. Hadi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emre, işlemlerin ÖZATA Denizcilik hisselerinde gerçekleştiğini öne sürerek bir IBAN numarası da paylaştı. Fatma Betül Sayan Kaya ise iddialara ilişkin Notbir'e yaptığı açıklamada, “Müsait değilim” yanıtını verdi.