Türkiye'ni sarsan fon skandalına adının karışmasının ardından AKP'deki görevinden istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, günler süren sessizliğini bozdu.

Kaya, fon soruşturmasının kilit isimlerinden olan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın özel jetiyle hacca giddi iddiasını reddetti. Gazeteci Nagehan Alçı'ya konuşan Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle yolculuk yaptığını söyledi ve iddiaya göre, bilet bilgisini de Alçı'ya gönderdi.

Kaya, Muhammed Yarız'ın özel jetiyle hacca gittiği iddialarının iftira olduğunu savunurken, “Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle gittim” dedi.

YARIZ'IN MİLYON EUROLUK HESAP HAREKETLERİ

Fon soruşturmasında tutuklanan iş insanları arasında yer alan Yarız'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon Euro gönderildiği belirlenmiş ve Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’ndaki bir hesap arasında yaklaşık 2,9 milyar liralık transfer belirlenmişti.

İDDİALAR FATMA BETÜL SAYAN KAYA'YI KOLTUĞUNDAN ETTİ

Öte yandan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkındaki iddiaları YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirmişti.

Emre'nin iddiasına göre çift, Nisan 2026’da Özata Denizcilik hisselerini yaklaşık 255 TL’den almış, Eylül ayında (kriz patlak vermeden kısa süre önce) 4.482 TL civarından satmıştı. İddiaya göre Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon 359 bin TL yatırım yaparak 1 milyar 344 milyon TL çekmiş, eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırarak 826 milyon TL çekmişti. Toplamda yaklaşık 2 milyar TL’lik kâr iddia edildi. Emre, işlemlerin zamanlamasının “önceden bilgi sahibi olunmuş gibi” olduğunu savunmuştu.

Bu iddiaların ardından AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.