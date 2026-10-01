İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hadi Özışık, fon krizinin gündemdeki isimlerinden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüğünü açıkladı. Özışık, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşırken Kaya’nın önümüzdeki süreçte önemli açıklamalar yapabileceğini öne sürdü. “HER AN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPABİLİR” Kaya ile görüştüğünü belirten Özışık, eski Bakan’ın her an kamuoyunun gündemine oturabilecek açıklamalar yapabileceğini söyledi. Özışık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Fatma Betül Sayan Kaya ile birebir konuştum, her an çok önemli açıklamalar yapabilir. Peki bugüne kadar kimsenin sormadığı o soruyu soruyorum: Bu işin içine girmeye onu kim teşvik etti? Sizce kim?”

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