YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

Emre, Sayan Kaya'nın nisan ayında yaklaşık 63 milyon TL'lik hisse aldığını ve fon krizinin gündeme gelmesinden kısa süre önce bu hisseleri yaklaşık 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürdü. İlyas Kaya hakkında da benzer iddialarda bulunan Emre, çiftin toplam 163 milyon TL civarında yatırım yaparak yaklaşık 2,17 milyar TL çektiğini iddia etti. Söz konusu rakamlar ve işlemlere ilişkin iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değil.

“BİRİLERİ KULAĞINA FISILDAMIŞ GİBİ”

Emre, İlyas Kaya'nın işlemlerine ilişkin de “16 Eylül olmadan, eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde, 4'ü Türkiye uzantılı hesap numarası. Biri ise Türkiye dışı uzantılı hesaplar” ifadelerini kullandı.

İDDİALARIN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, ortaya atılan iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı şekilde tamamlanmasını önemsediğini belirterek görevlerinden affını istedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaya'nın istifa talebini kabul etti.

AKP KULİSLERİNDE RAHATSIZLIK İDDİASI

İstifanın ardından Kaya'nın savunmasına ilişkin AKP kulislerinden yeni bilgiler gündeme geldi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kaya'nın “Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı” şeklinde savunma yaptığını duyduğunu aktardı. Saymaz, bu savunmanın AKP içinde ikna edici bulunmadığını ve genel merkezde büyük rahatsızlık olduğunu öne sürdü. Saymaz ayrıca, fonlara 99 milyon TL yatırdığı iddia edilen İlyas Kaya'nın terapist olduğuna dikkat çekildiğini aktardı. AKP'li kaynakların ise Kaya da dahil olmak üzere haksız çıkar elde ettiği belirlenen kişilerden paranın geri isteneceğini ve alınacağını söylediğini belirtti.