İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasına son dakika gelişmesi yaşandı.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

Bu kapsamda ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.

Adı fon krizine karışan Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifanın ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda, "Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. 25 yılda kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kaya çifti hakkında, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettikleri yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği iddia edilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya, söz konusu iddiaların ardından 26 Eylül'de AKP'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaya, yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden bir mesele nedeniyle hakkında çeşitli iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirterek "görevden affını" istediğini duyurmuştu.