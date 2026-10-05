Gazeteci Nagehan Alçı, gündemdeki fon soruşturması kapsamında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile gerçekleştirdiği "kayıt dışı" görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Alçı, eski bakanın görüşmede kendisini savunduğunu ancak başka isimleri açıklamakla tehdit eden bir tutum sergilemediğini belirtti.

'KONUŞURSAM HERKESİ YAKARIM' DEDİ Mİ?

Soruşturmanın ilk günlerinde Sayan Kaya ile temas kuran ilk gazetecilerden biri olduğunu belirten Alçı, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Ben şu kadarını söyleyeyim; 'Ben konuşursam etrafı yakarım' filan gibi tehditvari bir ton görmedim. Çok üzgündü."

'TEK BAŞINA OLMADIĞIYLA İLGİLİ BİR ŞEYİ VARDI'

Alçı, "Yani 'Ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım' havasındaydı. Tek başına olmadığıyla ilgili bir şeyi vardı" ifadelerini kullandı.