Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliye görüntülerinde taktığı güneş gözlüğünün markası ve fiyatı merak konusu oldu. İtalyan moda markası Miu Miu'nun tasarımlarına benzetilen gözlüğün, benzer modelleri arasında 22 bin 800 TL'ye kadar çıkan fiyatlar öne çıktı.

Kaya'nın taktığı güneş gözlüğü, retro tarzı ve oval çerçevesiyle Miu Miu'nun koleksiyonunda yer alan bazı modelleri akıllara getirdi. Özellikle MU 08RS VIG5D1 ve MU 13NS modelleri, tasarım açısından benzerlik gösteren ürünler arasında yer aldı. Ancak görüntülerden gözlüğün marka ve modelini kesin olarak tespit etmek mümkün olmadı.

Miu Miu'nun benzer tasarıma sahip MU 13NS modelinin 1AB1A149 kodlu seçeneği de fiyat karşılaştırma sitelerinde 22 bin 200 TL'den satışa sunuldu. Modelin farklı renk ve stok seçeneklerinde ise daha düşük fiyatlarla karşılaşmak mümkün oldu.

Gözlüğün kesin marka ve modeli doğrulanmadığı için açıklanan fiyatlar, Fatma Betül Sayan Kaya'nın taktığı ürüne ait benzer tasarımları yansıtıyor.