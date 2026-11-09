İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı ve AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kaya, 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı. Kaya'nın hakimlikte verdiği ifade de ortaya çıktı.

Aylık gelirinin 500 bin lira ve ev hanımı olduğunu belirten Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Savcılık sevk yazısında TERA yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığının belirtildiğini aktaran Kaya, böyle bir görüşme trafiğinin kesinlikle olmadığını ifade ederek, "Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim" dedi.

Emre Tezmen ile hayatında yalnızca bir kez karşılaştığını söyleyen Kaya, Erdin Özel'in ise yardımcısı olması amacıyla bazı siyasiler tarafından kendisine önerildiğini ancak hiçbir dönemde yardımcısı olmadığını belirtti. Özel ile yaptığı görüşmelerin tamamının siyasi amaçlı olduğunu savunan Kaya, TERA veya borsada gerçekleştirdiği işlemler hakkında kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadığını dile getirdi.

Kaya, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇEVREMDEKİ BİRÇOK SİYASETÇİDEN DUYDUM'

Erdin Özel ile yaptığı görüşmenin, kendisine önerilmesinin ardından gerçekleşen bir tanışma görüşmesi olduğunu anlatan Kaya, Özel'in ismini daha önce duyduğunu ancak şahsen tanımadığını söyledi. Tanışma sırasında Özel'e ne iş yaptığını sorduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana TERA Holding yönetiminde olduğunu söyledi. Ben TERA Holding'i bilmediğim için 'Ne iş yapar bu TERA Holding?' diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti."

O güne kadar bir borsa hesabının bulunmadığını belirten Kaya, siyasetçi kimliği nedeniyle borsayla ilgilenmediğini söyledi. Üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığını ve borsadan anladığını ifade eden Kaya, siyasi kimliği nedeniyle bu alandan uzak durmayı tercih ettiğini kaydetti.

Eşiyle birlikte bir miktar birikimleri olduğunu ve bu parayı değerlendirmek istediklerini belirten Kaya, çevresindeki siyasetçilerden de borsanın güvenilir bir yatırım aracı olduğuna ilişkin görüşler duyduğunu anlattı.

Kaya, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" dedi.

'HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOS AYINDA SATTIM'

Erdin Özel ile yoğun bir görüşme trafiği bulunmadığını yineleyen Kaya, Emre Tezmen ile de yalnızca bir kez görüştüğünü söyledi. İddia edilen görüşme sıklığının gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, Emre Tezmen ve Erdin Özel ile arasındaki tüm HTS kayıtlarının soruşturma dosyasına eklenmesini talep etti.

Savcılık sevk yazısında tüm hisselerini 16 Eylül 2026 tarihinde sattığının belirtildiğini ancak bu bilginin doğru olmadığını öne süren Kaya, hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında elden çıkardığını ifade etti.

Kaya, 17 Eylül'de tasfiye kararının çıkmasının ardından kendisi ve eşinin, haksız kazanç olarak nitelendirilen tutarı iade etmek için başvuruda bulunduğunu belirtti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kendilerine 5 Ekim tarihi için randevu verildiğini aktaran Kaya, belirlenen gün ve saatte kuruma giderek kendilerine bildirilen tutarı iade ettiklerini söyledi.

Hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddeden Kaya, iki çocuğunun bulunduğunu, çocuklarından birinin yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini, diğerinin ise küçük bir kız çocuğu olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.