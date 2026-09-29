Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak istediği öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifa sürecinin perde arkasına ilişkin yeni bir kulis iddiası gündeme geldi.

İSTİFANIN PERDE ARKASI

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen borsa işlemlerine ilişkin iddiaların ardından AKP’deki tüm görevlerinden istifa etti.

Kaya, istifa açıklamasında hakkındaki iddiaların tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istediğini belirterek, yürütülecek sürecin bağımsız şekilde ilerlemesi amacıyla siyasi sorumluluk aldığını ifade etti.

Kaya’nın istifasının ardından CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, istifa sürecinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı.

"CUMHURBAŞKANINA ULAŞMAK İSTEMİŞ"

Selvi, söz konusu sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-Eşinin aldıkları hisse senediyle daha sonra büyük karlar elde ettikleri ortaya çıktı.

-Ama anında hemen istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Derhal istifa etmesini' istediği söylendi ve derhal istifa etti. Bu da şöyle oldu...

Kendisine bu bilginin kulis bilgisi olup olmadığı sorulan Selvi şu yanıtı verdi:

-Evet. Yani kendisi Cumhurbaşkanına ulaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı da 'Derhal istifa etsin' demiş.