AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddialar Sözcü TV'de bir kez daha masaya yatırıldı.

Ekrem Açıkel'in sunduğu "Hafta Başı" programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomi gazetecisi Sefer Levent, Özata Denizcilik hissesindeki fiyat hareketlerini ve Kaya çiftine ilişkin işlem iddialarını değerlendirdi.

Programda, Kaya çiftinin hisse alımlarının ardından Özata Denizcilik hissesinde art arda yükselişler yaşandığını ve daha sonraki süreçte satış işlemlerinin gerçekleştiği öne sürüldü.

8 EYLÜL'DEKİ İŞLEMLER EKRANDA

Programda ayrıca 8 Eylül tarihli işlemlere ilişkin görüntüler de ekrana yansıdı; görüntülerde Tera Yatırım'ın söz konusu gün Özata Denizcilik hissesinde alım tarafında yer aldığını ve yaklaşık 250 bin lotluk işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Açıkel, bu işlemlerin Kaya çiftinin satışlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiayı da dile getirdi.

Sefer Levent, bir hissenin yüksek miktarda satılabilmesi için karşı tarafta yeterli alıcı bulunması gerektiğine dikkat çekerek işlemlerin ve tarafların kim olduğunun ilgili piyasa kayıtlarından incelenebileceğini belirtti.

BİLGİLERİ ÖNCEDEN Mİ ALDI?

Programda ayrıca içeriden öğrenilen bilgiyle işlem yapılması anlamına gelen "insider trading" kavramı gündeme geldi.

Gazeteci Levent, kişilerin konum veya erişimleri sayesinde henüz kamuya açıklanmamış bilgilere ulaşarak işlem yapmasının, söz konusu durumun somut olayda gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde hukuki sonuç doğurabileceğini ifade etti.