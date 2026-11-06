Fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Kaya'nın ifade işlemi 2 saat 15 dakika sürdü.
Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AKIN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Adalet Bakanı Akın Gürlek Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”