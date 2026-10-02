Fon soruşturması kapsamında 163 milyon lira yatırarak 2,2 milyar lira kazanan AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya, yerine atanan Hülya Terzioğlu’ndan dikkat çeken sözler geldi.

Sayan Kaya’nın AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Terzioğlu, yaptığı paylaşımda makamın sorumluluğuna dikkat çekerek, "Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

-AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

-Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum.

“MESULİYETİ İZZETİNE DENK” NE ANLAMA GELİYOR?

Terzioğlu’nun kullandığı “Mesuliyeti izzetine denk” ifadesi, üstlenilen görevin sorumluluğunun makamın ve kişinin sahip olduğu onur, şeref ve saygınlıkla aynı ölçüde olması gerektiği anlamına geliyor.

Bu ifade aynı zamanda, makamı ve itibarı yüksek olan kişilerin taşıdığı sorumluluğu da aynı ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıyor.