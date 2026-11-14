Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki durumuna ilişkin gazeteci Nagehan Alçı açıklamalarda bulundu. Alçı, Kaya’nın kimseyle temas etmek istemediğini ve yakın akrabaları dışında avukat kabul etmediğini öne sürdü.

Kaya’nın dışarıdan da sosyal baskı altında olduğunu söyleyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

“Anladığımız kadarıyla hem psikolojik olarak çok ciddi zorlanıyor hem de dışarıdan sosyal baskı altında. Protesto sloganları var. Bir yandan hiç kimseyle temas etmek istemiyor, kendi yakın akrabaları dışında kimseyi avukat olarak kabul etmiyor”

“TEK BİR KİŞİNİN OMZUNA YIKMAYI DA HAKKANİYETLİ BULMUYORUM”

Alçı, soruşturma sürecinin bütün sorumluluğunun Kaya’ya yüklenmesini doğru bulmadığını belirtti ve, “Bence de son derece sıkıntılı bir tablo fakat bütün bu yükü, bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmayı da hakkaniyetli bulmuyorum” dedi.

AVUKATLIĞINI BABASI ÜSTLENMİŞTİ

Kaya’nın avukatlığını babası Ramazan Sayan’ın üstlendiği belirtilmişti. Ramazan Sayan’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderek kızıyla görüştüğü bildirilmişti.

Kaya’nın kardeşi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın da avukat kimliğiyle cezaevine giderek kardeşini ziyaret ettiği aktarılmıştı.