Fon skandalı kapsamında gündeme gelen isimlerden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon liralık yatırım yaptığı, birkaç ay sonra ise 2,17 milyar liralık satış gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kaya ve eşi İlyas Kaya, 7 Ekim tarihinde soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Soruşturmada çiftin elde ettiği yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancın ise savcılığın izniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına aktarıldığı bildirilmişti.

"EN BÜYÜK REAKSİYON AK PARTİ İÇİNDEN YÜKSELİYOR"

Fon skandalına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AKP içerisindeki tepkilerin boyutuna dikkat çeken Tayyar, paylaşımına "Fon vurgununa en büyük reaksiyon AK Parti içinden yükseliyor" ifadeleriyle başladı.

Parti içerisindeki bu tepkinin alışılmış siyasi tutumların dışında olduğunu belirten Tayyar, yaşananların AKP'nin 25 yıllık siyasi geçmişine rağmen parti reflekslerinin hala güçlü olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette pek alışık olmadığımız bir durum. Ayrıca, 25 yıllık siyasi partinin reflekslerinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın, size çok çarpıcı bir örnek vereceğim, AK Parti içindeki öfke katsayısını tahmin edin."

"FATMA BETÜL SAYAN'I YARGILANIRKEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Parti içerisindeki tepkilere ilişkin dikkat çekici bir örnek paylaşan Şamil Tayyar, bir ilde gerçekleştirilen parti toplantısında yaşananları anlattı. Tayyar, toplantıda söz alan bir il başkan yardımcısının fon skandalına tepki gösterdiğini ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın yargılanmasını istediğini belirtti.

Söz konusu açıklamanın salondaki katılımcılar tarafından ayakta alkışlandığını ifade eden Tayyar, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Daha dün. Bir ilimizdeki parti toplantısında bir il başkan yardımcısı söz alıp ayağa kalkıyor, fon vurgununa öfke kusuyor ve sonra şöyle diyor: 'Biz Fatma Betül Sayan'ı yargılanırken görmek istiyoruz.' 'Kişisel husumet' diye düşünebilirsiniz, 'fevri bir çıkış' diyebilirsiniz. Ancak salondaki herkes bu talebi ayakta alkışlıyor. İşin özü budur."