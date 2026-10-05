Fon krizinin odağında olan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "parayı" iade ettiği iddia edilmiş ancak iktidara yakın isimler bu iddianın doğru olmadığını bildirmişti.

DHA'nın haberine göre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

KANUN NE DİYOR?

SPK Kanunu, hakkında suç duyurusu kararı bulunan kişilere etkin pişmanlık imkânı tanıyor. Bu kişiler, elde ettikleri geliri geri öderlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. Konuya ilişkin düzenleme, 6362 sayılı kanunun 107/1 ve 107/3 maddelerinde yer alıyor.

Kanuna göre kişilerin, elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Bu tutar hiçbir durumda 500 bin liranın altında olamıyor. Kişiler, ödemeyi Kurul kararından itibaren 15 gün içinde tamamlamak zorunda. Aynı süre içinde ilgili belgeleri de SPK’ya ulaştırmaları gerekiyor.