Fon soruşturması nedeniyle tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki koşullarına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre Kaya'nın kaldığı koğuşun fiziki şartlarından avukat görüşmelerine kadar çeşitli konularda özel düzenlemeler yapıldı.

12 METREKARELİK TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre Kaya, cezaevinde yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde tek kişilik bir koğuşta tutuluyor. Koğuşun kendisine özel kullanılan bir avluya açıldığı, avlunun sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 arasında açık tutulduğu belirtildi.

Kaya cezaevine getirilmeden önce kalacağı bölümde temizlik yapıldığı da öne sürülen ayrıntılar arasında yer aldı.

AVUKAT GÖRÜŞMELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cezaevinde görüşme gerçekleştiren bazı avukatların aktardıklarına göre Kaya, ilk avukat görüşmesini C1 olarak belirtilen kabinde yaptı. Görüşmelerin bu bölümde gerçekleştirildiği ve diğer tutuklu ve hükümlülerle karşılaşmaması için birtakım önlemler alındığı iddia edildi.

Bu kapsamda görüşme devam ederken bitişikteki C2 kabininin boş bırakıldığı, bir cezaevi görevlisinin dışarıda beklediği ve görüşme alanının kapısının kilitlendiği ileri sürüldü.

"İKİ ÇOCUĞUM VAR" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaya'nın cezaevindeki ilk avukat görüşmesinde yaşadığı duygusal anlar da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Tanıkların anlatımına göre eski Bakan, görüşme sırasında iki çocuğundan söz ederek, "İki çocuğum var" dedi ve ağlamaya başladı.

Bu sırada yakın kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da Kaya ile karşılaştığında kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.

AYNI BLOKTA AHLAM ALBASHIR DE BULUNUYOR

Cezaevine ilişkin aktarılan bilgilerin en dikkat çekici bölümü ise Kaya'nın kaldığı blokta bulunan diğer isimler oldu. İddialara göre Kaya, kadın tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğu C Blok'ta tutuluyor.

Aynı blokta Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi isimlerin de bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faili Ahlam Albashir'in de aynı blokta kaldığı iddia edildi. Bu ayrıntı, Kaya'nın cezaevindeki durumuna ilişkin haberin en çok dikkat çeken başlıklarından biri oldu.